Van silent disco tot touringcar: zo stemde Nederland vandaag

In Amsterdam werd een aantal gelukkige stemmers dansend ontvangen. In het cultureel centrum Tolhuistuin in het noorden van de stad kregen zij een draadloze hoofdtelefoon uitgereikt waarmee ze in de rij naar muziek konden luisteren. Na het dansen in de wachtrij konden kiezers hun koptelefoon inwisselen voor een stembiljet.

Stemlokaal op wielen

In Limburg kwam er voor sommige stemmers vandaag een bus aan te pas: in Roermond en Heerlen reden twee touringcars rond die waren omgebouwd tot stemlokaal. De touringcars worden normaal gesproken voor vakantiereizen gebruikt, maar staan vanwege de coronacrisis stil, schrijft 1Limburg. Kiezers konden zich voorin de bus identificeren, in het midden stemmen en aan de zijkant weer uitstappen.

Een oude vertrouwde bij de verkiezingen is het natuurlijk het rode potlood, die stemmers vanwege de pandemie dit jaar mee naar huis mochten nemen. Het leidde op sociale media tot vergelijkingen tussen gemeenten: in Amsterdam bleek het potlood bijvoorbeeld wat langer dan elders en sommige gemeenten voorzagen het kleurtje van een speciale bedrukking. Op Marktplaats doken deze middag al de eerste advertenties op van aangeboden stempotloodjes.