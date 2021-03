Iedereen kan EU-reispas krijgen, maar niet iedereen krijgt dezelfde

In het Europees Parlement is wel begrip voor het onderscheid. "De Commissie probeert het voorstel zo te maken dat alle landen ermee instemmen," zegt Vera Tax van de PvdA. "Uiteindelijk is het uitgangspunt dat er geen extra maatregelen komen. Dit is een pragmatische oplossing, het is aan de lidstaten om in de praktijk geen onderscheid te maken tussen de verschillende groepen."

Sophie in 't Veld (D66) hoopt dat het parlement het onderscheid tussen de groepen nog kleiner kan maken, maar begrijpt ook dat het er is. "De beste manier om dat te voorkomen is om helemaal geen reispas te maken, maar dan straf je ook de mensen die geen risico op corona meer lopen."