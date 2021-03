Directeur Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Mirjam Moll, onverwacht overleden

Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart, is gisteren op 54-jarige leeftijd onverwacht overleden in Amsterdam. Daarmee verliest de museumsector een bevlogen boegbeeld en vooral een liefdevol en intens betrokken persoon, schrijft de Museumvereniging.

Moll begon in 2010 met werken bij de Museumvereniging. Vanaf augustus 2019 was ze daar directeur. Ze zette zich in voor de belangen van ruim 400 grote en kleine musea.

Irene Asscher-Vonk, voorzitter van de Museumvereniging, noemt Moll een steunpilaar, slim en warm. "Oprecht geïnteresseerd in het leven en werken van iedereen om haar heen", zegt Asscher-Vonk. "Met het hart op de juiste plaats en altijd beschikbaar voor de goede zaak. We gaan haar enorme kennis en kunde, maar vooral haar unieke persoonlijkheid ontzettend missen."