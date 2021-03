Hogere celstraffen voor mannen die opdracht gaven tot mesaanval op advocaat

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het organiseren van een mesaanval op een advocaat in Zoetermeer. De vrouw raakte daarbij zwaargewond. Een van de mannen moet negen jaar en 10 maanden de gevangenis in, de ander negen jaar. Dat is hoger dan de straf die de rechtbank eerder oplegde.

Yassine D. en Marwan I. hebben de opdracht tot het verminken van de vrouw aangenomen via een chatgroep op een versleutelde telefoon. Vervolgens hebben ze weer iemand anders ingeschakeld voor de daadwerkelijke aanval. Die persoon is nooit opgepakt.

Omdat de twee mannen geen verklaring hebben afgelegd is nooit duidelijk geworden wie er heeft gestoken en ook niet wie de oorspronkelijke opdrachtgever voor de aanval is. Ook het motief is onbekend.

Gestopt als advocaat

Het destijds 38-jarige slachtoffer had in september 2017 in haar kantoor in Zoetermeer een afspraak met een man die zei juridische hulp nodig te hebben bij een scheiding. Na een kort gesprek stak hij haar met een mes in het gezicht. De vrouw hield blijvende littekens over aan de aanval. Ook ging haar advocatenkantoor failliet en is ze gestopt als advocaat.

Het hof rekent de mannen zwaar aan dat ze de vrouw lieten aanvallen tijdens haar werk. "Voor een goed functionerende rechtsstaat is het van groot belang dat advocaten hun werk in vrijheid kunnen doen." De straf valt mede daardoor hoger uit.

Volgens het hof is het duidelijk dat de mannen intensief betrokken waren bij de aanval. Ze zijn daarom veroordeeld voor poging tot moord, hoewel ze niet zelf hebben gestoken. Ze hadden van tevoren kunnen inschatten dat de vrouw zwaargewond zou raken bij de aanval, schrijft Omroep West.

Grensrechter

Yassine D. zat eerder in de gevangenis voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere in 2012. Omdat hij volgens het Openbaar Ministerie een patroon van geweld laat zien, eiste het OM tegen hem twaalf jaar cel.

Eerder werden de mannen veroordeeld tot acht jaar en acht jaar en drie maanden celstraf.