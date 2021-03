Nieuwe literatuurprijs voor Nederlandstalige schrijvers

Werk van Nederlandstalige schrijvers kan binnenkort genomineerd worden voor een 'Boon', twee nieuwe literatuurprijzen. Die wordt door Vlaanderen uitgereikt aan schrijvers van Nederlandstalige fictie en aan kinderboekenschrijvers.

De prijs is vernoemd naar de Vlaamse volksschrijver Louis Paul Boon (1912-1979) en bedraagt 50.000 euro. Daarmee is de prijs te vergelijken met de Libris Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. Opvallend aan de nieuwe prijs is dat schrijvers van kinderliteratuur voor het eerst ook kans maken op een grote geldprijs.

Bart Moeyaert, een Vlaamse kinderboekenschrijver, hoopt dat de prijs nieuw gewicht en aanzien gaat geven aan kinder- en jeugdliteratuur, zegt hij tegen de VRT.

De Bonen worden volgend jaar voor het eerst uitgereikt. In december brengt de jury een longlist uit van kanshebbers, die in januari wordt teruggebracht tot een shortlist. Op 17 maart 2022 worden de winnaars bekendgemaakt.