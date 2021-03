Exitpolls, prognoses en getelde stemmen: zo brengt de NOS de verkiezingsuitslagen

Voor de eerste exitpoll wordt tot 20.30 uur op woensdagavond gepeild. De stemmen van het laatste halfuur zijn dus niet meegewogen. Om 21.45 uur brengen we op basis van Ipsos een aangepaste exitpoll waarin ook de stemmen tot 21.00 uur zijn meegewogen. Die tweede exitpoll verschilt waarschijnlijk maar miniem van de eerste.

We verwerken de uitslag van de exitpoll tot een zetelverdeling in de Tweede Kamer. We zeggen niet dat een partij op basis van de exitpoll bijvoorbeeld 10 procent van de stemmen gehaald heeft: we hebben het dan over 15 zetels. Het zetelaantal uit de exitpoll vergelijken we met de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Aangepaste exitpoll

Ipsos-medewerkers blijven ook na de exitpolls aanwezig op de stembureaus. Daar zullen ze bij het tellen van de stemmen zijn. Als een stembureau klaar is met het tellen van de stemmen, geven de rapporteurs van Ipsos die uitslag door en volgt een zogeheten validatie van de exitpoll. De uitslag van de exitpoll wordt dan vergeleken met de daadwerkelijke uitslag op de geselecteerde stembureaus.

Dat is nodig omdat niet iedereen die zijn stem uitbrengt, wil meewerken met het onderzoek van Ipsos en soms durven stemmers ook niet eerlijk voor hun keuze uit te komen als een peiler ze er voor een exitpoll naar vraagt. Samen met de bevindingen uit het online-onderzoek kan dat leiden tot een bijstelling van de exitpoll. De verwachting is dat de validatie van de exitpoll ergens na 23.00 uur beschikbaar komt.

Vanaf middernacht: prognoses

De eerste getelde stemmen zullen waarschijnlijk vanaf 21.40 uur via persbureau ANP binnenstromen. Vanaf dan melden we procentuele uitslagen per partij per gemeente en vergelijken die met de vorige verkiezingen.

Zo rond middernacht hoopt het ANP te komen met een voorlopige prognose. De uitslag in enkele tientallen gemeente wordt doorgerekend naar een zetelverdeling in de Tweede Kamer. Omdat het nog relatief snel is na het sluiten van de stembureaus, zijn het vooral kleinere en middelgrote gemeenten die in de voorlopige prognose zijn meegenomen. Wel wacht het ANP met de voorlopige prognose tot de uitslag van minstens één van de grote steden er in verwerkt is.

Ook bij de voorlopige prognose geldt: er is een foutmarge van plus of min twee zetels.

Als ongeveer 50 procent van de stemmen geteld is, haalt ANP het woord voorlopig weg, en spreekt het van de prognose van de verkiezingsuitslag.

Volgende dag: de uitslag

Intussen zullen de uitslagen van de afzonderlijke gemeenten binnen blijven stromen. In de loop van de nacht wordt de uitslag daarom steeds preciezer. Naarmate de nacht vordert, zullen veel gemeenten er voor kiezen het tellen van de rest van de stemmen de volgende ochtend te vervolgen. In de loop van 18 maart zijn als het goed is alle stemmen geteld.

Toch is de uitslag dan nog niet officieel. Zo kan het dat er nog restzetels moeten worden verdeeld. Op 26 maart stelt de Kiesraad de officiële uitslag vast.