Zeker 58 doden bij aanvallen in Niger

Bij twee aanvallen in het zuidwesten van Niger zijn gisteren zeker 58 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in Tillabéri, een onrustige regio in het westen van het land, meldt de regering.

Volgens het op Afrika gerichte Franse medium RFI zijn de slachtoffers vooral dorpelingen die terugkeerden van een grote veemarkt vlak bij de grens met Mali. Hun voertuigen werden onderweg tegengehouden door gewapende mannen op motoren die het vuur openden en de slachtoffers daarna in brand staken.

Het is niet de eerste keer dat er in Tillabéri veel slachtoffers zijn door dergelijke aanvallen. Bij een aanval op twee dorpen kwamen begin dit jaar zeker honderd burgers om het leven.

In het gebied zijn extremistische groepen actief die gelieerd zijn aan de terreurbewegingen al-Qaida en Islamitische Staat. Het is niet duidelijk of een van die groeperingen nu ook achter de aanvallen zit.