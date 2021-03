Toename coronabesmettingen grootst onder kinderen

"Ook zorgelijk is dat de druk op de zorg onverminderd hoog blijft", zegt Aura Timen van het RIVM. Bovendien vreest ze dat het hoge aantal besmettingen zich vertaalt in nieuwe ziekenhuisopnames.

Dat de basisscholen open zijn, betekent sowieso meer besmettingen, aldus Timen. "Want daar zie je uitbraken en vervolgens brengen kinderen het virus over aan de rest van het gezin."

Ook het aantal opnames in de ziekenhuizen steeg, maar wel minder fors: er werden de afgelopen week 1234 mensen opgenomen in het ziekenhuis, tegen 1214 een week eerder. Op de intensive care was het aantal opnames iets lager: 268 tegenover 278.

Verspreiding virus neemt toe

De verspreiding van het virus blijft toenemen: het zogenoemde besmettingsgetal R zat ruim twee weken geleden met 1,06 boven de 1, wat betekent dat 100 mensen samen 106 anderen besmetten. Alleen als het getal onder de 1 blijft, neemt de verspreiding van het virus af.