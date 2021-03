Arrestaties in trein na melding van vuurwapen

De politie heeft in een trein op station Koog aan de Zaan meerdere mensen aangehouden. Dat gebeurde na een melding dat er iemand met een vuurwapen in de trein zou zijn. Mogelijk is er sprake van een conflict tussen meerdere personen, meldt de politie.

RTL Nieuws sprak met een passagier van de trein. Deze Eric zegt dat een jongen en een meisje ruzie hadden en dat de jongen op het meisje begon in te slaan. "Uit het niets hoorde ik ook een schot."

Ook een vrouw die naar eigen zeggen in de trein zit, zegt op Twitter dat er iemand in de trein heeft geschoten. De politie wil dat niet bevestigen. Ook is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De trein is ontruimd. De NS meldt dat er tussen Zaandam en Wormerveer geen treinen rijden door inzet van hulpdiensten. Er rijden stopbussen.

De politie heeft meerdere mensen aangehouden: