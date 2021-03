Bondschurk Yaphet Kotto (81) overleden

Kotto had ook belangrijke rollen in scifi-thriller Alien (1979) en het Schwarzenegger-vehikel The Running Man (1987). In de jaren 90 speelde hij jarenlang politieman Al Giardello in tv-serie Homicide: Life on the Streets.

Voor zijn rol als de Ugandese dictator Idi Amin in de tv-film Raid on Entebbe werd hij in 1977 genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs.