Nog één keer debat lijsttrekkers, ook de kleine partijen komen aan bod

Na weken van campagnespotjes, flyeracties, verkiezingskaravanen en -caravans, doorzaaginterviews met lijsttrekkers, peilingen, kieswijzers, opinieonderzoeken en debatten was het gisteren eindelijk zover: de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn begonnen. Vanwege de coronacrisis zijn de stembureaus drie dagen open, in plaats van een dag. Toch zijn de campagne en met debatten nog niet helemaal klaar.

Vanavond zendt de NOS twee programma's uit met de lijsttrekkers. Eerst is op NPO1 NOS Nederland Kiest: De Stemming te zien, waarin de lijsttrekkers van kleine partijen te gast zijn. Daarna volgt op dezelfde zender NOS Nederland Kiest: Het Debat, dat dient als het slotdebat in deze campagne. In het slotdebat staan de lijsttrekkers van de acht grootste partijen één-op-één tegenover elkaar.

Genoeg te zien dus vanavond, voor wie als zwevende kiezer nog moet landen.

NOS Nederland Kiest: De Stemming (NPO 1, 19.00-19.50 uur)

Winfried Baijens presenteert dit programma, waarin de lijsttrekkers van de zeven kleinste partijen die nu in de Tweede Kamer zitten te gast zijn (PvdD, 50Plus, DENK, SGP, FvD, Lijst Henk Krol, Splinter). Ook Joost Eerdmans van JA21 is te gast. De keuze voor die partij is gebaseerd op de Peilingwijzer van 24 februari, waarin JA21 als nieuwe partij opdook als kanshebber op een zetel. Inmiddels lijken ook Volt, BIJ1 en Code Oranje kans te maken op zetels. Zij komen aan het woord in reportages.

De Stemming is geen debat. Leidend zijn kiezers die nog twijfelen over hun stem. Hun vragen zullen in enkele gespreksrondes met de lijsttrekkers besproken worden.

NOS Nederland Kiest: Het Debat (NPO 1, 20.30-22.00 uur)

Rob Trip ontvangt in het gebouw van de Tweede Kamer de lijsttrekkers van de acht grootste partijen. Dat zijn de VVD, de PVV, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SP. De lijsttrekkers zullen niet allemaal tegelijkertijd met elkaar in debat gaan, maar nemen het steeds in één-op-één-debatten tegen elkaar op. In totaal zijn er acht debatten en komen de lijsttrekkers twee keer aan de beurt.

De duo's zijn samengesteld door de NOS, maar per debat mocht één van de partijen de stelling bedenken. Dit is de samenstelling van de duo's: