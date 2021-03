Onderzoek: Rechts domineert de verkiezingscampagne op radio en tv

In de verkiezingscampagne hebben de politici van de regeringscoalitie op radio en televisie veel meer spreektijd gekregen dan de oppositiepartijen. Verder kwamen mannelijke politici twee keer zo vaak aan bod als vrouwen en was CDA-leider Wopke Hoekstra het meest in beeld op tv. Wel was Lilian Marijnissen van de SP in de media het langst aan het woord.

Dat zijn enkele conclusies uit onderzoek naar de optredens van politici in 45 radio- en tv-programma's bij de publieke omroep. De onderzoekers keken naar de optredens van politici in programma's in de periode van 1 februari tot en met 12 maart. Ook is bekeken over wie het meest werd gesproken.

De coalitiepartijen kregen in de geanalyseerde programma's ruim negentien uur spreektijd, de linkse oppositie twaalf uur en de populistische oppositie twee uur.

Het is misschien niet verwonderlijk dat premier Rutte het vaakst te zien en te horen was: 214 keer. Dat is meer dan de nummers twee en drie samen, de CDA'ers De Jonge en Hoekstra (200 keer). Als wordt gekeken naar het aantal minuten dat een politicus te horen of te zien is, wint Wopke Hoekstra, gevolgd door Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen. Als het alleen om gesproken woord gaat, heeft Marijnissen de meeste zendtijd gehad, meer dus dan VVD-leider Mark Rutte.