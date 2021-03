Veiligheidsberaad: geen evenementen tot en met 5 mei

Tot en met 5 mei zullen er geen grote evenementen plaatsvinden. Dat is de uitkomst van het digitale overleg van het Veiligheidsberaad van vandaag. Voorzitter Hubert Bruls denkt pas dat het "richting de zomer" is dat veel mensen weer bijeen kunnen komen.

Burgemeesters zijn niet van plan om al voor 6 mei vergunningen af te geven, zegt Bruls. Dat betekent dat Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) dit jaar dus niet grootschalig gevierd kunnen worden.

Volgens Bruls moet er eerst op kleine schaal worden getest met toegangstesten, mocht het kabinet evenementen weer willen toestaan. "Het klinkt heel mooi op papier, maar we hebben het nog nooit gedaan in Nederland." Bruls merkt dat Nederlanders toe zijn aan een opening van de samenleving en denkt dat er meer versoepeld kan worden als het vaccineren vol op gang komt.

Vorig jaar waren er in verband met de coronapandemie ook geen grote festivals of feesten op Koningsdag of Bevrijdingsdag. Het Comité 4 en 5 mei kondigde vandaag aan dat de Bevrijdingsfestivals dit jaar weer online zullen zijn. Op 5 mei zijn via een livestream meer dan 200 optredens te zien. Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser zijn dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid. Zij zullen ook optreden.