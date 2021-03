Navalny laat van zich horen vanuit strafkamp

Aleksej Navalny is inderdaad overgebracht naar een strafkolonie. De Russische oppositieleider zat sinds zijn veroordeling in een detentiecentrum. Vrijdag werd hij overgeplaatst, maar waarheen was tot nu toe onduidelijk.

Vandaag postte Navalny's team op sociale media een foto waarin hij somber de camera in kijkt. In de beschrijving zegt Navalny dat hij in "een echt concentratiekamp" zit. Hij bevestigt dat hij naar de strafkolonie IK-2 is gebracht, zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Daar moet hij de 2,5 jaar celstraf uitzitten die hem vorige maand werd opgelegd.

De Russische strafkolonies zijn berucht om hun strenge regime. Gevangenen moeten hard werken, vaak onder slechte omstandigheden. Navalny schrijft dat hij nog geen geweld heeft gezien in de kolonie, maar dat de andere gevangenen een gespannen indruk maken. "De talrijke verhalen over de methoden hier kan ik goed geloven."

Schelden en straattaal zijn verboden, schrijft Navalny. "Kunt u zich dat voorstellen? Een gevangenis waar ze niet vloeken? Verschrikkelijk."

Vergiftiging

In februari werd de voornaamste criticus van president Poetin veroordeeld omdat hij zich niet aan een meldplicht had gehouden; hij kon zich niet aan de plicht houden omdat hij in Duitsland aan het herstellen was van een vergiftiging. Navalny is ervan overtuigd dat het Kremlin achter de vergiftiging zat. Ook mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties stellen dat de Russische overheid verantwoordelijk is voor de vergiftiging. Rusland spreekt betrokkenheid tegen.