Podcast De Dag: de uitzonderingen in een saaie campagne 

De stembussen zijn open, de verkiezingen zijn begonnen en normaal zou de campagne nu ook afgelopen zijn, maar omdat de verkiezingen worden uitgesmeerd over drie dagen gaat de campagne nog even door. Er verandert al weken nauwelijks iets in de peilingen en analisten omschrijven de campagne veelal als vlak en tam, waarbij het niveau van de trivialiteiten nauwelijks wordt ontstegen.

Toch waren er ook uitzonderingen: het ging ook wél over de inhoud, zoals in de inmiddels beruchte interviewreeks van Nieuwsuur. En onder andere Geert Wilders, Sigrid kaag en de nieuwe partijen Volt en Ja21 vallen op. Zij voeren een slimme en succesvolle campagne, zegt Arjan Noorlander van Nieuwsuur in podcast De Dag.

Noorlander verwacht dat het venijn nog wel eens in de staart kan zitten en dat de verkiezingen toch spannender worden dan de campagne misschien doet vermoeden.