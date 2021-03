De Jonge: AstraZeneca-vaccin is veilig, pauzeknop uit voorzorg ingedrukt

Denemarken besloot vorige week donderdag het vaccineren met AstraZenaca al op te schorten om onderzoek naar mogelijke bijwerkingen te doen. De minister zegt dat Nederland nu volgt omdat er nieuwe informatie bij is gekomen over de mogelijke bijwerking.

"De signalen die tot afgelopen donderdag door de Europese medicijnautoriteit EMA besproken zijn geweest, waren tromboseklachten. Ieder uur krijgen tien mensen trombose, dus dat is niet een bijzondere klacht als je grote groepen mensen vaccineert", legt De Jonge uit. "Nu gaat het om een combinatie van stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes. En die combinatie is zeldzaam."

Verband nog niet duidelijk

De minister benadrukt dat het nog niet is vastgesteld dat die zeldzame combinatie werd veroorzaakt door het vaccineren. "Het is nog maar de vraag of er überhaupt een verband is. Maar volgens onze medicijnautoriteit is er wel reden genoeg nu om op de pauzeknop te drukken. Laten we hopen dat we over een aantal weken weer verder kunnen. Want we hebben ook dit vaccin hard nodig."

Volgens De Jonge is er dan ook geen sprake van het intrekken van de vaccins. Er lagen ongeveer 200.000 doses van het vaccin klaar voor de komende twee weken. "Alleen de afspraken worden afgezegd. Als we over een paar weken weer verder gaan, zullen de afspraken weer worden ingepland.