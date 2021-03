Nog honderden zonder huis, week na explosie in Equatoriaal-Guinea

Ongeveer 900 mensen wonen nog in een noodopvang na de verwoestende explosie in Equatoriaal-Guinea een week geleden. Meerdere landen hebben inmiddels noodhulp gestuurd. Over de oorzaak van de explosie is nog weinig duidelijk.

Het was niets minder dan een golf van vuur, blikt Jesus Nguema Nguema terug op de ramp. Zijn wijk in de havenstad Bata werd zo goed als volledig verwoest door de explosie. De vader van zeven kinderen was op dat moment niet thuis. Hij vertelt aan persbureau Reuters dat het een wonder is dat zijn kinderen zich "uit die brandende oven" hebben weten te redden. De familie woont nu in een noodopvang, net als 900 anderen. Daar zijn ook kinderen bij die hun familie kwijt zijn geraakt.

De explosie kostte 107 mensen het leven en 612 inwoners raakten gewond. De afgelopen week kwam er noodhulp op gang. Het Israëlische leger zet medisch personeel in en helpt Afrikaanse ingenieurs om de oorzaak van de explosie te onderzoeken. Oud-kolonisator Spanje stuurde hulp en vandaag tekende de regering een hulpovereenkomst met Venezuela, waar het vanwege de oliehandel warme banden mee heeft.