Baudet zegt interview EenVandaag af, 'geen behoefte na optreden bij Jinek'

De FvD-woordvoerder zegt tegen EenVandaag dat ook meespeelt dat een tv-uitzending van invloed is op de veiligheid van Baudet.

Geen cabaretier bij EenVandaag

Hoofdredacteur Van Brakel wijst erop dat EenVandaag een actualiteitenprogramma is, en geen talkshow zoals Jinek. "Ook is er geen column van een cabaretier of een andere politicus met wie hij in debat moet", aldus Van Brakel.

EenVandaag ontving de afgelopen week de lijsttrekkers van de partijen die niet meedoen aan het verkiezingsdebat van het programma. Het idee is dat zij dan ook hun standpunten kunnen laten horen, ondanks het feit dat ze niet meedoen aan het debat. Vanavond zou Baudet aan de beurt zijn geweest.

Baudet is niet de eerste politicus in deze campagneperiode die afzegt bij een televisieprogramma. Afgelopen dinsdag liet PVV-leider Geert Wilders weten verstek te laten gaan bij Nieuwsuur, dat in een serie verkiezingsuitzendingen de lijsttrekkers van alle partijen in de Tweede Kamer kritisch bevraagt. Eerder zegde ook Denk-lijsttrekker Azarkan af, naar eigen zeggen vanwege oververmoeidheid.