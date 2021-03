Klimaatraadpleging: vrouwen zien meer in een vleestaks dan mannen

Mannen zijn positiever over kernenergie dan vrouwen, terwijl meer vrouwen dan mannen wel wat zien in een vleestaks. Dit zijn een paar tussenresultaten van een raadpleging over klimaatmaatregelen, die naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer wordt gehouden. Alle Nederlanders kunnen zich daarin uitspreken over klimaatbeleid. De mogelijkheid voor burgers om dit te doen wordt georganiseerd door de universiteiten in Delft en Utrecht.

Mensen kunnen kiezen uit tien verschillende opties waarmee de uitstoot van broeikasgassen naar beneden kan worden gebracht, zoals meer of minder windmolens en zonneparken. Deelnemers kunnen aangeven in welke mate ze een maatregel willen inzetten, en krijgen dan ook direct te zien wat het effect ervan is. De bedoeling is dat de resultaten van het onderzoek kunnen worden meegenomen tijdens de formatie van een nieuw kabinet.

Nu Europa recent de klimaatdoelen heeft aangescherpt, wacht een nieuwe regering lastige keuzes. Gehoopt wordt dat de volksraadpleging daarvoor input zal verschaffen. Tot nu toe hebben bijna 6000 mensen meegedaan.

Opvallend is dat ook mensen die niet van plan zijn om komende week te gaan stemmen, hun stem laten horen in deze raadpleging. Bijzonder is verder dat burgers het onderling vaker eens zijn dan politici, als het gaat om klimaatmaatregelen.