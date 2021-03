Kamer stemt voor langere tijdelijke huurcontracten

Woningen kunnen voortaan, als het aan de Tweede Kamer ligt, langer tijdelijk worden verhuurd. In plaats van twee jaar kan een tijdelijk huurcontract dan maximaal drie jaar duren. Het wordt binnen die periode wel mogelijk om een contract één keer te verlengen, maar een huurperiode mag dus niet langer dan drie jaar duren.

Daarnaast kunnen verhuurders in tijdelijke contracten een verplichte minimumperiode voor huurders opnemen, met een maximum van één jaar. Een meerderheid van de Kamer stemde in met een amendement van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis, dat onderdeel uitmaakt van de aangepaste woningwet.

Het resultaat van de stemming is opmerkelijk. In het verkiezingsprogramma van ChristenUnie en Denk staat dat ze helemaal af willen van tijdelijke huurcontracten. PVV, CDA en D66 geven in het Woonkieskompas aan dat het moeilijker moet worden om tijdelijke huurovereenkomsten aan te bieden. Toch stemden al deze partijen in met de wijziging.

De ChristenUnie zegt niet enthousiast te zijn over het amendement, maar wijst erop dat het onderdeel uitmaakt van een "geheel aan politieke afspraken" in de coalitie rond de aangepaste Woningwet. Dat wordt bevestigd door het CDA.

"Het amendement is niet iets waar ik heel blij mijn hand voor opstak, want wij willen niet dat tijdelijke huurcontracten de norm worden", zegt CDA-Kamerlid Julius Terpstra. "Maar doordat we hiermee instemden, zijn er in de woningwet andere dingen weer goed geregeld, zoals de opkoopbescherming voor starters en de opschorting van de markttoets voor woningcorporaties."

'Blunder van jewelste'

Denk zegt dat de instemming een foutje geweest. "Het is een blunder van jewelste", laat een woordvoerder weten. "Ons Kamerlid Selçuk Öztürk heeft per ongeluk voor gestemd, maar ons standpunt is juist precies het tegenovergestelde."

De PVV zegt de voorkeur te geven aan vaste huurcontracten, maar het amendement zorgt wat de partij betreft juist wel voor iets meer zekerheid voor tijdelijke huurders. Die kunnen dankzij de verlenging wat langer in hun huurhuis blijven.

'Langer onzekerheid'

Volgens de Woonbond is de wijziging juist geen vooruitgang voor huurders, omdat tijdelijke contracten nu kunnen worden gestapeld. "Verhuurders kunnen nu tussendoor het tijdelijke contract verlengen, in plaats van dat ze een vast contract moeten aanbieden", zegt Marcel Trip. "Daardoor wordt de periode dat je als huurder in onzekerheid zit langer."

Dat wordt beaamd door Carla Huisman, die bij de TU Delft onderzoek doet naar tijdelijke huurcontracten. "Toen tijdelijke huurcontracten in 2016 mogelijk werden gemaakt, was het idee dat een vast contract de norm blijft. Nu er meer mogelijkheden komen om te verlengen, duurt het alleen maar langer voordat een huurder een vast contract krijgt."

Ook de verplichte huurperiode in tijdelijke contracten zien beiden niet als verbetering. "Die wordt vaker gebruikt bij contracten voor onbepaalde tijd, maar daar krijg je als huurder wel vastigheid voor terug", zegt Trip. "Voor tijdelijke huurders is een verplichte huurperiode erbij het slechtste van twee werelden."