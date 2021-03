Kritieke grens IC-bezetting overschreden: Italië opnieuw in lockdown

Italië gaat weer deels in lockdown vanwege de oplopende besmettingscijfers. Dat heeft de regering besloten na een week lang overleg met de wetenschappelijke adviesraad en lokale overheden. De nieuwe, strengere maatregelen gelden zeker de aankomende 3,5 weken, tot de dag na Pasen.

Alle regio's waar nu code geel geldt, en waar horeca dus tot 18.00 uur open mag en musea doordeweeks open zijn, veranderen op z'n minst naar code oranje. Dat betekent dat de horeca en musea weer dicht moeten, net als een deel van de middelbare scholen. Dit geldt voor de regio's Abruzzen, Calabrië, Ligurië, Molise, Apulië, Sicilië, Umbrië en de Aostavallei.

Alleen met verklaring op straat

Meer dan de helft van Italië zal vanwege de hoge besmettingsgraad in een harde lockdown (code rood) terechtkomen. Dat betekent dat ook niet-essentiële winkels en alle scholen moeten sluiten en dat mensen enkel de straat op mogen met een goede reden en een ondertekende verklaring. Code rood geldt voor Zuid-Tirol, Basilicata, Toscane, De Marken, Lazio, Veneto, Piëmont, Lombardije, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia en Campanië.

Die harde lockdown zal in het Paasweekend in het hele land gelden. Pasen is een van de belangrijkste feestdagen in het katholieke Italië, waarbij Italianen op bezoek gaan bij familie of met groepen vrienden picknicken in het park. Met code rood op 3, 4 en 5 april wil de regering voorkomen dat mensen te veel samenkomen en de huidige derde golf nog groter wordt.

Kritieke grens IC overschreden

De afgelopen weken is Italië steeds meer in de greep geraakt van de Britse coronavariant. Dat virus is nu de dominante variant in het land en verspreidt zich ook steeds meer onder jongeren op school. Daardoor is het reproductiegetal in Italië weer boven de 1 terechtgekomen. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt scherp, en de kritieke grens van het aantal coronapatiënten op de intensive care is inmiddels overschreden.

Overigens lijkt één regio uitgezonderd te worden van de strengere maatregelen. Sardinië is sinds vorige week code wit en blijft dat voorlopig, vanwege het lage aantal besmettingen daar. Daar zijn nauwelijks restricties. Wel moeten mondkapjes gedragen worden moet er afstand gehouden worden.