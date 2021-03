Onderzoek: meer tweelingen dan ooit geboren

Er worden meer tweelingen dan ooit geboren over de hele wereld, blijkt uit een groot demografisch onderzoek. Bij een op de 42 geboorten komt een tweeling ter wereld.

De studie, die vandaag wordt gepubliceerd in The Journal of Reproduction, werd gedaan in 165 landen. Er worden de laatste jaren wereldwijd zo'n 1,6 miljoen tweelingen per jaar geboren, bleek uit de inventarisatie. Sinds de jaren 80 is het percentage tweelingen met een derde gestegen, van 9 naar 12 op de 1000 geboorten.

De onderzoekers denken dat daarmee een piek in het aantal tweelinggeboorten kan zijn bereikt. In een aantal landen stijgt het percentage tweelingen niet meer verder, in sommige landen neemt het zelfs af.

Kunstmatige inseminatie

Onderzoekers vergeleken de cijfers over tweelinggeboorten per land in de periode 2010-2015 met die uit de periode van 1980 tot 1985. Er worden tegenwoordig vooral veel tweelingen geboren in Europa en Noord-Amerika. Dat heeft vooral te maken met het vaker toepassen van technieken als ivf, ICSI, kunstmatige inseminatie en stimulatie van de eierstokken. Al die technieken vergroten de kans op een tweeling.

Maar ook in Afrika worden verhoudingsgewijs veel tweelingen geboren, en dat is niet veranderd in dertig jaar tijd, vonden onderzoekers. Daar is een verklaring voor, zegt socioloog Christaan Monden, een van de onderzoekers, tegen de BBC. "In Afrika is het aantal twee-eiige tweelingen hoog. Dat komt waarschijnlijk door genetische verschillen tussen de Afrikaanse bevolking en andere bevolkingen."

Doordat de bevolkingsgroei is toegenomen, stijgt het aantal tweelingen in Afrika en Azië. In die werelddelen komen nu 80 procent van alle tweelingen ter wereld. Alleen in Zuid-Amerika is, in absolute aantallen, geen stijging te zien.

Sterfte

Uit de studie blijkt ook dat de situatie van tweelingen zorgelijk is in landen met een laag of gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking. In veel Afrikaanse landen verliezen kinderen hun tweelingbroertje of zusje al in het eerste levensjaar, bleek ook al uit een eerder onderzoek in 2017.

Jeroen Smits, hoogleraar Economic and Human Development aan de Radboud Universiteit, werkte aan beide studies mee. Volgens hem is de verzamelde informatie van groot belang. "De sterftecijfers van tweelingen zijn in deze landen nog steeds erg hoog. Met name in Sub-Sahara Afrika verliezen veel tweelingen hun tweelingbroer of -zus in hun eerste levensjaren. Dat zijn er zo'n driehonderdduizend per jaar."

De komende jaren zal vooral het aantal tweelinggeboorten in India en China, waar 36 procent van de wereldbevolking woont, bepalen of het aantal tweelingen wereldwijd verder stijgt of afneemt, denken de onderzoekers.