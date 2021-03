6068 nieuwe besmettingen, hoogste aantal in bijna twee maanden

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6068 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 711 meer dan gisteren.

Het aantal is ook hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4968 mensen positief getest werden. De laatste keer dat het aantal nieuwe besmettingen op een dag boven de 6000 lag, was op 15 januari.

1910 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 1910 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1925), van wie 576 op de IC (gisteren: 572), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Bij het RIVM werden 27 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 50. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 38 doden per dag, tegen 37 doden per dag een week eerder.

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 309 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 360.