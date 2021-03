Crisisoverleg Franse regering over toenemend geweld jeugdbendes

De feiten zijn onweerlegbaar: dit soort incidenten is in Frankrijk bijna aan de orde van de dag. Vorig jaar werden in totaal 357 gevechten tussen jeugdbendes geteld: bijna één per dag. Dat blijkt uit vertrouwelijke politiecijfers die in handen zijn van de Franse krant Le Figaro.

Slachtoffers steeds jonger

Het aantal incidenten lag daarmee 24 procent hoger dan het jaar ervoor. Specialisten wijzen erop dat het geweld niet alleen toeneemt, maar dat de incidenten ook ernstiger worden en daders en slachtoffers steeds jonger.

Eind februari vielen binnen 24 uur twee doden bij gevechten tussen jeugdbendes ten zuiden van Parijs. De slachtoffers waren 14 en 15 jaar oud. Kort daarvoor werd ten oosten van Parijs een 15-jarige jongen doodgeschoten bij een ruzie met twee broers van 17 en 27 jaar oud.

En in januari belandde een 15-jarige jongen in coma nadat hij op straat gruwelijk werd mishandeld door een jeugdbende. Toen hij na een maand uit het ziekenhuis kwam, vertelde zijn advocaat dat "de jongen nog steeds moeite heeft met praten, omdat zijn schedel was ingeslagen".

'Franse wijken lijken op getto's'

"Geweld tussen bendes is niet nieuw, dat bestaat al decennia", vertelt Yazid Kherfi, die zelf op 15-jarige leeftijd de criminaliteit in ging maar inmiddels als jeugdwerker door Frankrijk trekt en probleemjongeren en bendeleden opzoekt.

"Het bendegeweld is wel erger geworden. De problemen in de achterstandswijken zijn toegenomen. Er zijn veel eenoudergezinnen. Er is veel schooluitval. En die wijken lijken meer en meer op getto's."

De jongeren wonen daar meestal in slechte omstandigheden en voelen zich losgeraakt van de samenleving. "En lid zijn van een bende geeft het gevoel dat ze wel iemand zijn. Dat ze ertoe doen", zegt Kherfi. "Voor die jongeren is het 'wij tegen de rest'. Vroeger waren die bendeleden boos en crimineel. Nu voelen ze haat en zien ze de anderen als de vijand. Dan kunnen zaken snel escaleren."

Honderd extra agenten

Toen in februari twee doden vielen, reisde minister van Binnenlandse Zaken Darmanin meteen af naar de getroffen steden. Hij sprak over de verantwoordelijkheid van ouders en over het belang van onderwijs. Maar de maatregelen die hij aankondigde waren repressief: hij stuurde honderd extra agenten de straat op.

"Het is prima als criminelen de cel in gaan", zegt Kherfi. "Maar als je ook preventief optreedt, voorkom je dat die jongeren crimineel worden. Dus dat is veel beter. Er wordt nu heel veel geld uitgetrokken voor veiligheid, voor agenten, maar er zou best wat meer besteed kunnen worden aan jongerenwerkers, hulpverleners en ouders."

Premier Castex heeft alle betrokken ministers en staatssecretarissen bij elkaar geroepen. Niet alleen die van Justitie en van Binnenlandse Zaken, maar ook die van Onderwijs en Jeugdbeleid. Morgen bespreken ze het bendegeweld. De premier wil dat er ook preventief wordt opgetreden. Probleemjongeren moeten worden begeleid voor ze echt het verkeerde pad op gaan. "Maar dat is een zaak van lange adem", liet de woordvoerder weten.