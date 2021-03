5380 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt gestaag door. Er zijn nu 310 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 380, half januari nog meer dan 850.

Tsjechië en Estland

Elders in Europa gaat het vooral in Tsjechie en Estland niet goed. Tsjechië leek de golf van januari te boven gekomen, maar kampt nu opnieuw met meer dan 1000 besmettingen per miljoen inwoners. In Estland was de situatie lange tijd stabiel, tot vorige maand het aantal coronagevallen sterk toenam en nu in de buurt van Tsjechië zit.