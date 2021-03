China verstevigt met nieuwe wet greep op Hongkong

Volgens correspondent Sjoerd den Daas is Peking blij met de hervorming van het kiesstelsel: "Maar in Hongkong zelf zijn ze minder enthousiast. Mensen stemmen daar overwegend op democraten, maar dat wordt nu steeds moeilijker. Voor iedereen die democratie een warm hart toedraagt in Hongkong wordt het een ingewikkelde toekomst."

De nieuwe wet is een onderdeel van een campagne die Hongkong in de ogen van China vaderlandslievender moet maken. Eerder werd door China al een omstreden veiligheidswet van kracht. Die maakt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden.

Grote protesten, zoals die er onder meer afgelopen zomer waren, zullen er deze keer waarschijnlijk niet komen, denkt Den Daas: "Dat is doodlink door die veiligheidswet."