Radiozenders en carillons spelen Radar Love als ode aan George Kooymans

Radar Love wordt verder onder meer gespeeld door de carillons van de Grote Kerk in Den Haag, de Grote Kerk in Meppel, het raadhuis in Hoogeveen en de Martinitoren in Groningen. Ook wordt het gedraaid in het Haagse Zuiderpark en op de radiozenders NPO Radio 2, Radio 5 en 3FM.

Achter het tijdstip van 17.15 uur zit een gedachte. "Het is een road song. De meeste mensen zitten op dat tijdstip in de auto. En als je wil dat veel mensen het gaan draaien, dan moet je dat niet tijdens het nieuws doen", zegt mede-initiatiefnemer Winy van der Geest tegen Omroep West.

Radar Love is een van de grootste hits van de Golden Earring. Het nummer van het album Moontan, geschreven door Kooymans en zanger Barry Hay, was ook een groot succes in het buitenland. Zo haalde de single in 1974 de dertiende plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.