Onstuimig weer in Nederland: zeer zware windstoten en code geel

Het waait flink in vooral de westelijke helft van Nederland en de komende uren gaat het nóg harder waaien. Het KNMI heeft vanwege (zeer) zware windstoten code geel afgegeven voor het hele land. Mensen moeten alert zijn, zegt het instituut.

Aan de Zeeuwse kust waait het momenteel het hardst. In Vlissingen is windkracht 9 (storm) gemeten en windstoten van windkracht 10 (zware storm). Dat betekent windsnelheden tot zo'n 100 kilometer per uur.

De wind wordt veroorzaakt door een flink lagedrukgebied dat over Nederland trekt, zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "Dat gaat vanmiddag gepaard met een paar felle regenbuien en kans op hagel en onweer." In de loop van de middag neemt de wind weer af.

In Den Haag kwam vannacht een deel van een gevel van een woonhuis naar beneden. Nog niet duidelijk is of dat door de harde wind kwam of door een andere oorzaak. De brandweer Haaglanden zegt al wel verschillende meldingen van stormschade te hebben gehad, zoals omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen.