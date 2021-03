Ook Europees Parlement wil bedrijven verplichten tot 'fatsoenlijk' ondernemen

In de toekomst moeten bedrijven, als het aan het Europees Parlement ligt, rekening houden met de impact van hun zaken op het milieu en de samenleving. Zo moet het niet mogelijk zijn dat bedrijven in Europa producten verkopen die door het inzetten van dwangarbeid of slavernij zijn gemaakt, vindt een meerderheid.

Ook een aantal partijen in de Tweede Kamer maakte vandaag bekend dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling uit de productieketens van bedrijven te willen verbannen. Zij kondigden een initiatiefwet aan die in Nederland moet gaan gelden.

Maar volgens initiatiefnemer van de wet in Europa, Lara Wolters (PvdA), kan dit beter Europees geregeld worden. Dat moet voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat tussen bedrijven in Europa.

Oeigoerse dwangarbeid

"Veel bedrijven die ik spreek, vragen om gelijke spelregels en juridische duidelijkheid", zegt Wolters. "Europa kan regels opstellen voor 450 miljoen consumenten en 27 landen tegelijk. Dat geeft ons de macht van de massa om standaarden te zetten en af te dwingen." Volgens Wolters zijn bijna alle grote kledingmerken betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid in China en zijn de regels daarom hard nodig.

De initiatiefwet gaat nu naar de Europese Commissie, die dan mogelijk in juni met een wet komt. Die wet moet dan nog wel de goedkeuring krijgen van de afzonderlijke lidstaten.