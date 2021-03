Halsema: politie scherp op veiligheid bedreigde auteur

De Amsterdamse politie houdt scherp het oog op de veiligheid van Lale Gül, de auteur die wordt bedreigd vanwege haar debuutroman. Zonodig worden maatregelen getroffen, zei burgemeester Halsema vanmiddag tegen de gemeenteraad. Halsema heeft contact gehad met Gül.

In haar roman Ik ga leven is de 23-jarige Gül kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij in Amsterdam-West is opgegroeid. Vanwege het boek en optredens daarover in talkshows wordt de schrijfster sindsdien via sociale media met de dood bedreigd en geïntimideerd.

Korte lijnen

In de Amsterdamse raad werden naar aanleiding daarvan vragen gesteld over de veiligheid van Gül. Onder meer het CDA vroeg hoe de politie met de bedreigingen omgaat, schrijven NH Nieuws en AT5.

"De lijnen met de politie zijn kort", reageerde Halsema. "Zodat er, zodra er bedreigende berichten zijn, direct gehandeld kan worden." De burgemeester zei ook dat anonieme bedreigingen onderzocht worden.

Halsema heeft een paar dagen geleden met Gül gesproken. "Lale staat in een lange Amsterdamse traditie van vrijdenkers die met grote persoonlijke risico's hun vrijheid opeisen", schreef de burgemeester daarna op Instagram. In de gemeenteraadsvergadering zei ze dat Amsterdammers daar pal voor moeten staan.