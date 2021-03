Rutte wil 'kijken' naar versoepelingen, maar nu nog niet

Er komen voorlopig geen extra versoepelingen van de coronamaatregelen. "De ruimte is er nu niet", zei demissionair premier Rutte herhaaldelijk in het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen over een week. "Het is niet verantwoord. We gaan eerst kijken hoe het nu uitpakt."

In het debat drongen zowel regerings- als oppositiepartijen aan op verlichtingen. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat nog deze week hogescholen deels opengaan voor lessen, omdat studenten steeds meer kampen met psychische problemen.

Het CDA begon net als bij het vorige coronadebat over terrassen. De coalitiepartij vreest dat bij lekker weer mensen naar buiten gaan en "ongecontroleerde groepjes" zullen vormen. "Ik ga niet zeggen: gooi ze maar open, maar is het niet beter om te denken aan gereguleerde opening?", vroeg CDA-fractievoorzitter Heerma zich af. Hij wees erop dat de horeca bezoekersstromen kan regelen met looproutes. ChristenUnie-leider Segers vroeg in het debat om meer versoepelingen voor de kerken.

Draagvlak

Partijen als PVV, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Denk stelden kritische vragen over de verlenging van de avondklok. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid suggereerde laatst dat het met die avondklok eigenlijk wel meevalt. "Spreekt u wel eens met eenzame mensen?", vroeg PvdA-leider Ploumen zich af.

PVV-voorman Wilders wil dat mensen buiten meer mogen en dat de winkels en horeca nu opengaan. "Het is onbegrijpelijk dat Nederland volledig op slot is." De SP stelde dat het draagvlak afbrokkelt. "Wie kan nog volgen dat je wel met zijn vieren buiten mag sporten, maar niet op bezoek mag bij je ouders?", aldus SP-leider Marijnissen.

'Een beetje grotesk'

Rutte zei alle vragen te begrijpen, maar wees naar het Outbreak Management Team. Dit adviesorgaan zegt dat extra versoepelingen nu niet mogelijk zijn. "Ik snap de vragen. Het zijn goede opmerkingen en ik wil ernaar kijken", aldus de premier. "Maar nu kan het niet."

De premier vindt dat het kabinet al risico's neemt door bijvoorbeeld het toelaten van maximaal vijftig bezoekers in een grote winkel. Eerst mochten dat er maar twee zijn. "Het is een beetje grotesk om in de IKEA maar twee mensen toe te laten."

De Tweede Kamer moet tot 23 maart wachten op de volgende stap van het kabinet. Mogelijke versoepelingen gaan dan een week later in.

Steun voor ondernemers

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen verder dat ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis hun vaste lasten volledig vergoed krijgen. Het subsidiepercentage van de steunregeling TVL in het tweede kwartaal, dus vanaf april, moet verhoogd worden van 85 naar 100 procent, zeggen ze.

Ondernemers hebben volgens de coalitiepartijen meer steun nodig om de eindstreep te halen. Vooral kroegbazen en winkeliers hebben hun omzet bijna volledig zien wegvallen, maar moeten wel vaste lasten als huur en energie blijven betalen. De coalitie wil ook meer geld voor de TONK, de steunmaatregel voor mensen die hun inkomen hebben zien wegvallen en daardoor hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

Vaccinatiepaspoort

Het debat ging ook over de ontwikkeling van het toekomstige vaccinatiepaspoort. Het kabinet werkt aan allerlei plannen om te kijken hoe er over enkele maanden meer mogelijk is. Demissionair minister De Jonge is al bezig met een CoronaCheck-app.