China en Rusland willen maanbasis: het begin van een nieuwe ruimterace?

Andere internationale partners mogen ook meedoen, benadrukken Moskou en Peking. Maar willen die dat ook? De VS, Europa, Japan en Canada hebben hun eigen maanprogramma, en daarmee lijkt een ruimterace tussen die twee blokken ophanden.

De Britse journalist Andrew Jones volgt de Chinese ruimtevaart op de voet. Volgens hem is het woord ruimterace niet echt passend, omdat de vergelijking met de jaren 60 van de vorige eeuw niet opgaat. Er is geen deadline en geen duidelijk doel zoals toen. In 1969 wilden Rusland en de VS per se de eerste zijn die voor 1970 een man op de maan zouden hebben.

Tegelijkertijd zijn er ook paralellen, want de geopolitieke spanning tussen China en de VS loopt steeds verder op, en dat gaat, net als tijdens de Koude Oorlog, gepaard met een prestigestrijd in de ruimte.

Schisma

"Er is niet echt sprake van een race", zegt Jones. "Het kan zich wel ontwikkelen tot een concurrentiestrijd. Wat je nu ziet is dat er een schisma ontstaat, de internationale partnerschappen worden een beetje herverdeeld."

China boekt de laatste jaren veel vooruitgang met ambitieuze missies naar de maan, Mars en een nieuw ruimtestation, waarvan de eerste onderdelen dit jaar worden gelanceerd. Dat ruimtestation is, hoewel kleiner, vergelijkbaar met het ISS, waar China niet welkom is vanwege Amerikaanse zorgen over de nationale veiligheid. China ontwikkelt ook een zware raket die een bemand ruimtevaartuig naar de maan kan brengen. Een prototype van dat maanschip is vorig jaar in een baan om de aarde getest.

De plannen hebben veel weg van het Amerikaanse maanprogramma. NASA wil met internationale partners een klein ruimtestation rond de maan bouwen, de Gateway, en van daaruit bemande maanlandingen uitvoeren. Er zijn ook ideeën voor een maanbasis, het Moon Village.