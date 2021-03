Duitse grensstreken willen vaccinatievoorrang

Duitsers in de grensstreek met Nederland en België hebben last van de 'import' van het coronavirus door Nederlandse en Belgische bezoekers. Het aantal coronabesmettingen stijgt in deze grensregio's meer dan gemiddeld.

De besturen van de regio's Aken, Viersen, Heinsberg, Kleef en Euskirchen vragen in een brandbrief premier Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen om zo snel mogelijk extra vaccins beschikbaar te stellen voor de grensregio's.

Merkel 'meer vaccins voor grensregio's'

Hiermee willen ze aan de grenzen een 'immuniteitsbuffer' realiseren. Volgens Duitsland-correspondent Judith van de Hulsbeek is die wens niet verwonderlijk: "De besmettingswaarden liggen in de buurlanden een stuk hoger. In Duitsland zijn er nu nu 65 besmettingen per 100.000 inwoners per week. In Nederland ligt dat aantal op 187 en in Tsjechië zelfs op 780."

De regio's ondersteunen hun roep om voorrang bij de vaccins met een uitspraak van bondskanselier Merkel. Tijdens het laatste corona-overleg erkende ze het probleem van de getroffen grensregio's. Ook zei ze dat de deelstaten de getroffen regio's een proportioneel groter deel van de vaccins mogen geven.

Vaccinatievolgorde

Dat kan betekenen dat van de hele lading die Noordrijn-Westfalen binnenkrijgt, de deelstaatregering mag beslissen dat bepaalde regio's meer krijgen en andere minder. Een soortgelijk besluit nam premier Söder van de deelstaat Beieren vorige week al door 50.000 extra vaccins toe te wijzen aan de grensregio's met Tsjechië.

Ook in de deelstaat Saksen willen ze sneller vaccineren. In de regio Vogtland, aan de grens met Tsjechië, wordt de vaccinatievolgorde overhoop gegooid en kan vanaf vrijdag iedereen boven de 18 jaar zich melden voor een prikafspraak.

Vaccins op de plank

De vraag is wel hoe ze het in de grensregio's voor elkaar gaan krijgen om sneller te gaan vaccineren, zegt Van de Hulsbeek. "Genoeg vaccins hebben is voorwaarde nummer een, maar er moeten ook genoeg artsen en verpleegkundigen zijn die de prik kunnen zetten. Daarnaast is het ook nog een hele opgave om het maken van afspraken goed te regelen. Dat loopt tot nu toe allesbehalve soepel."

En is het wel eerlijk om bepaalde regio's voor te trekken? Gaat dat niet ten koste van andere plaatsen? Dat lijkt niet het geval. Van de Hulsbeek: "Op dit moment blijven er miljoenen vaccins op de plank liggen omdat er niet snel genoeg geprikt kan worden, dus je hoort over deze herverdeling tot nu toe nog maar weinig klachten."