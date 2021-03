Bazoer weer in genade aangenomen door Letsch en Vitesse

Na een disciplinaire schorsing is Riechedly Bazoer woensdag teruggekeerd in de selectie van Vitesse. Hij trainde voor het eerst weer mee nadat hij afgelopen zaterdag vanwege een opstootje op de training uit de selectie was gezet. Bazoer zou ruzie hebben gekregen met doelman Remko Pasveer en daarbij hebben nagetrapt.

Bazoer bood gelijk na het incident zijn excuses aan, maar toch was dat voor Vitesse-trainer Thomas Letsch niet voldoende om de speler gelijk weer in genade aan te nemen. Om die reden ontbrak Bazoer zondag ook in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen AZ (2-1 overwinning).