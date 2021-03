Ziekenhuis Zutphen roept patiënten terug na fout met reinigen instrument

De Gelre ziekenhuizen willen voor de zekerheid bloed afnemen bij 84 patiënten die onlangs een onderzoek ondergingen op de afdeling endoscopie in Zutphen.

Volgens het ziekenhuis is er een "minimale kans" dat ze het hepatitis-B- of -C-virus hebben opgelopen tijdens een gastroscopie, meldt Omroep Gelderland. Dat is een kijkonderzoek met een dunne flexibele slang in de slokdarm, maag en eerste deel van de dunne darm.

Er is een nieuw instrument voor gebruikt dat vooraf anders gereinigd moet worden dan andere apparaten. "Het lijkt erop dat er iets mis is gegaan bij het voorreinigingsproces van een nieuw type scoop", meldt het ziekenhuis op de eigen website.

'Minder dan 1 procent'

De kans op gezondheidsrisico's is minder dan 1 procent, zegt het ziekenhuis. Het heeft direct maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen en het voorval gemeld bij de gezondheidsinspectie.

Ook heeft het ziekenhuis in Zutphen de patiënten in kwestie excuses aangeboden in een persoonlijke brief.