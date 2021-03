Meer restaurants betalen extra om hoger in bezorgapp te komen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, verdient steeds meer geld aan restaurants die naast de gebruikelijke commissie extra geld afdragen om hoger in de bestelapp te komen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf.

Het bedrijf had het in 2020 drukker dan ooit en haalde 54 procent meer omzet. Restaurants die aangesloten zijn moeten per bestelling een bedrag afdragen aan het bedrijf. Ze kunnen er ook voor kiezen om meer te betalen om in de app voor consumenten hoger op de lijst te komen. Het gaat daarbij om een bedrag van enkele euro's per bestelling.

Just Eat Takeaway verdiende vorig jaar 157 miljoen euro meer aan onder meer restaurants die extra betalen voor een hogere plek op de lijst.

Bistro Manzo's uit Zaandam is een van de restaurants in Nederland die extra betalen. "Mensen scrollen niet ver door in de app", zegt de restauranthoudster. "Als je na de vijfde plek staat zien mensen je vaak al niet. We staan nu bovenaan en dat kost tussen de 1 en 3 euro per bestelling." Het gevolg is wel dat ze nauwelijks nog verdient aan een maaltijd.

Restaurants die niet betalen zakken verder weg op de lijst. Zo is Sherbel Yousef, eigenaar van grillroom Cleopatra in Enschede, gestopt met extra betalen. "Op een bestelling van 10 euro maak ik, als ik nog 3 euro voor een hogere rank betaal, verlies. En zonder niet."