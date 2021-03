Amerikaanse legerleider verwacht binnen zes jaar Chinese invasie in Taiwan

China zou binnen een jaar of zes Taiwan kunnen binnenvallen, waarschuwt een hooggeplaatste Amerikaanse legerleider. Peking zou met die stap zijn militaire dominantie in Oost-Azië ten opzichte van de Amerikaanse troepen willen vergroten.

Admiraal Philip Davidson, de hoogste Amerikaanse militair in Oost-Azië, zei in een Senaatscommissie dat hij zich zorgen maakt dat China in 2050 - sneller dan gedacht - de internationale leidersrol wil overnemen van de VS. "Taiwan inlijven is duidelijk een van de ambities die ze voor die tijd hebben. Die dreiging zal zich dit decennium manifesteren, waarschijnlijk zelfs ergens in de komende zes jaar."

Taiwan voelt al jarenlang een dreiging van een Chinese invasie. Peking ziet Taiwan als afvallige provincie en heeft vaker gezworen die te zullen inlijven.

Oud-president Trump zocht toenadering met Taiwan, terwijl hij in een handelsconflict verkeerde met China. Opvolger Biden zei in januari die lijn te zullen blijven volgen en een goede verstandhouding te willen hebben met het eiland.

Dreiging voor Guam

De admiraal maakt zich verder nog zorgen over het Amerikaanse eiland Guam, in de Stille Oceaan. Het Chinese leger heeft volgens Davidson een simulatievideo waarin een eilandbasis wordt veroverd die sterke gelijkenissen vertoont met Amerikaanse bases op Guam en het eiland Diego Garcia.

Om die dreiging het hoofd te bieden, zou het verstandig zijn om meer langeafstandswapens te plaatsen op de eilandbases, vindt Davidson. "Een grotere variatie van precieze langeafstandswapens is van doorslaggevend belang voor de destabiliserende situatie in het westen van de Stille Oceaan."