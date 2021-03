Polen wil houtkap in Woud van Bialowieza weer opstarten

Polen is van plan de houtkap in het eeuwenoude Woud van Bialowieza weer te hervatten. Houthakkers waren sinds 2018 niet meer aan de slag in het bos, na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat het kappen van bomen in het oerbos illegaal was en dat de schadelijke gevolgen niet goed genoeg waren onderzocht.

De Poolse regering zegt nu dat de houtkap noodzakelijk is om paden vrij te maken en de bomen te beschermen tegen de letterzetter, een schorskever. Dat laatste argument werd in 2016 en 2017 ook al aangedragen en leidde tot felle protesten van milieuorganisaties, die het gebied in trokken om de kap te voorkomen.

De activisten vonden dat Polen de schorskever als excuus gebruikt om geld te verdienen aan de houtkap. De Europese Commissie heeft eerder gedreigd met geldsancties als Polen zich niet aan de uitspraak van het Hof houdt.

Polen heeft nieuwe houthakquota ingesteld, die volgens de onderminister voor Klimaat niet in strijd zijn met de uitspraak van het Hof. Hij voegde eraan toe dat er in bepaalde delen van het woud geen hout wordt gekapt totdat het paarseizoen van vogels voorbij is en dat er ook geen bomen worden weggehaald in delen van het bos die meer dan een eeuw oud zijn.

Milieuorganisaties reageren furieus en zeggen dat het besluit van de Poolse regering een klap in het gezicht is.