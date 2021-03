De fiets beleeft een topjaar, ondanks en dankzij de coronacrisis

De bestseller van 2020 is de fiets, met dank aan de coronacrisis. Er werden in totaal 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, 30 procent meer dan in 2019. De helft daarvan, 547.000 stuks, is elektrisch. De verkopen leidden tot een recordomzet van 1,65 miljard euro, 31 procent meer dan het jaar ervoor, melden de RAI Vereniging en de Bovag.

Fietsen is dan wel typisch Nederlands en populair, maar de coronacrisis heeft de fiets wereldwijd in de spotlights gezet. Door het thuiswerken en de lockdowns, de behoefte om meer te bewegen en te sporten, en de noodgedwongen vakantie in eigen land is de fiets in trek.

De elektrische fiets is massaal in de armen gesloten. In 2020 werden er ruim een half miljoen van verkocht, 125.000 meer dan in 2019. Het ging wel ten koste van de hybride en gewone stadsfietsen, waarvan tienduizenden stuks minder verkocht werden, maar het levert per saldo veel meer op.

Elektrische fietsen zijn een stuk duurder dan een gewone fiets. De gemiddelde prijs van een nieuwe fiets in 2020 is 1550 euro. Tien jaar geleden werden er 1,2 miljoen fietsen verkocht, 117.000 meer dan vorig jaar, maar toen bedroeg de gemiddelde prijs maar 920 euro.

Langere levertijden

De fietsenwinkel blijft de populairste plek om een fiets te kopen. Zeven op de tien nieuwe fietsen worden in een gewone fietsenwinkel gekocht, een op de tien wordt online besteld, en de rest wordt gekocht in een warenhuis.

Fietsfabrikanten en de fietsenhandel in Nederland en daarbuiten hadden aanvankelijk veel last van de eerste lockdown en zagen productie, levering en verkopen teruglopen, maar vanaf mei kwam de fietsverkoop helemaal op gang. Het omzetverlies in de eerste maanden werd ruimschoots goedgemaakt.

Wie een fiets koopt, moet nu rekening houden met langere levertijden. Fabrikanten kunnen de wereldwijde vraag met moeite bijbenen en voorraden zijn niet groot. De toeleveringsketen van fietsen en fietsonderdelen heeft overal te maken met de sterk gestegen vraag naar fietsen en kampt als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan containers en containerschepen.