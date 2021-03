ABN Amro en farmaceut Galapagos degraderen van AEX naar AMX

De aandelen van ABN Amro en het farmaceutische onderzoeksbedrijf Galapagos maken vanaf 22 maart geen deel meer uit van de AEX, de belangrijkste index van de Nederlandse beurs. De AEX wordt gevormd door de aandelen van de 25 bedrijven met de hoogste marktkapitalisatie op de Amsterdamse beurs. Daarvoor worden alleen vrij verhandelbare aandelen meegeteld.

ABN Amro en Galapagos worden in de AEX vervangen door Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, en door chiptoeleverancier Besi.

ABN en Galapagos zullen onderdeel gaan uitmaken van de AMX, ook bekend als de Midkap. Jaarlijks kijkt beursbedrijf Euronext naar de waarde van de aandelen om zo eventuele aanpassingen in de indices te maken.

Imagoschade

De gevolgen van de degradatie voor ABN Amro zijn niet heel groot, zegt beursanalist Corné van Zeijl: "Ik kan me wel voorstellen dat het imagoschade oplevert, dat het ooit zo grote ABN Amro nu uit de AEX valt."

Fondsen die de AEX volgen, zullen nu uiterlijk 19 maart hun aandelen ABN Amro en Galapagos moeten verkopen, zegt Van Zeijl, en aandelen Signify en Besi aanschaffen: "Dat zal niet tot grote koerswijzigingen leiden, ABN Amro maakte maar 0,6 procent van de AEX uit en bungelde onderaan."

56 procent van de staat

Als meetmoment werd de koers van 19 februari gebruikt. Toen stond de prijs van een aandeel ABN Amro op 9,29 euro. In de tussentijd steeg de prijs naar 10,76 euro. Met die koers had ABN Amro nog steeds deel uitgemaakt van de AEX. Wat ook meespeelt, is dat ABN Amro nog steeds voor 56 procent in handen is van de Nederlandse staat. Die aandelen worden niet meegeteld voor de bepaling van de marktwaarde, omdat ze niet vrij verhandelbaar zijn.

ABN Amro verdween in 2007 ook uit de AEX toen Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander hun bod op de bank definitief maakten. Vervolgens werd ABN tijdens de kredietcrisis genationaliseerd. In 2016 keerde bank de terug in de hoogste Nederlandse beursindex, nadat de bank in 2015 opnieuw beursgenoteerd was geworden.