Herdershonden Biden weg uit het Witte Huis na bijtincident

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het bericht, maar een ingewijde bevestigt tegenover The New York Times dat de honden inderdaad in Delaware zijn. Het is onduidelijk of die verhuizing permanent is of tijdelijk. Ze verblijven daar ook als de Bidens bijvoorbeeld op reis zijn.

Asielhond

De honden verhuisden vlak na het aantreden van Biden in januari naar het Witte Huis en zouden daar vrij rondlopen.

De Bidens haalden Major in november 2018 op uit het asiel. Hij was de eerste asielhond in het Witte Huis. De herders zijn regelmatig te zien op foto's die door Biden worden gedeeld op sociale media.