Felle kritiek op Merkels partij na mondkapjes-schandaal: 'Immoreel en onacceptabel'

"Het is niet uitgesloten dat nog meer collega's verkeerd hebben gehandeld", zegt CDU/CSU fractievoorzitter Ralph Brinkhaus. Hij gaat de komende dagen alle "twijfelgevallen" onderzoeken. Minister Spahn, ook CDU, wil alle namen openbaar gaan maken van parlementsleden die zich in verband met de aankoop van mondkapjes bij het ministerie hebben gemeld. "We willen volledige transparantie", aldus de minister.

Voor oppositiepartij FDP gaat dat niet ver genoeg. De partij wil een onafhankelijk onderzoek instellen naar het aankoopproces. Partij Die Grünen vindt dat de CDU kritisch naar hun relatie met het bedrijfsleven moet kijken. "Dit is onderdeel van een breder probleem. Kijk maar naar de Schwarze Kasse van Kohl (verwijzend naar een groot omkoopschandaal eind vorige eeuw rond de CDU-bondskanselier Kohl, red.)", zegt Grüne-parlementslid Michael Kellner tegen Bild. Hij wijst erop dat de CDU een aanscherping van het lobbyregister voor parlementariërs tot nu toe heeft tegengehouden.

Verkiezingen

Het schandaal schaadt de partij op een heikel moment. Aankomende zondag zijn er in twee grote deelstaten verkiezingen, in Rijnland-Palts en Baden-Württemberg. De in opspraak geraakte Löbel komt uit die laatste deelstaat.

In de peilingen zakt de CDU daar in een week vier procentpunten. Lijsttrekker Suzanne Eisemann probeert de schade te beperken door haar partijgenoot scherp te veroordelen: "Jezelf verrijken in deze crisis is onacceptabel. Het vernietigt het vertrouwen in de democratie."