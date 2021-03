Drie aanhoudingen na speciale uitzendingen over avondklokrellen Brabant

Na twee speciale uitzendingen over de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch op Omroep Brabant hebben 3 van de 56 getoonde verdachten zich gemeld bij de politie.

In de extra uitzendingen werden deelnemers aan de avondklokrellen herkenbaar in beeld gebracht. De relschoppers werden opgeroepen zich te melden, kijkers werd gevraagd of zij relschoppers herkenden.

Zeventig tips

Vorige week woensdag liet de politie beelden zien van 38 relschoppers die zich op zondag 24 januari misdroegen in Eindhoven. Nog voor de uitzending meldden twee minderjarige jongens uit Nuenen en Waalre zich bij de politie. Daar kwam na de uitzending nog een jongen uit de regio Eindhoven bij.

De politie liet vervolgens zaterdag 18 verdachten van de rellen in Den Bosch herkenbaar in beeld zien. Daarvan is nog niemand opgepakt.

De politie wil niet spreken van een tegenvallend resultaat, omdat er wel zo'n 70 tips binnenkwamen. "Een aantal daarvan is zeer bruikbaar, dus we verwachten meer mensen te kunnen aanhouden", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Zo zag Eindhoven eruit na de rellen: