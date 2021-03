Hulphonden vaak onterecht geweigerd in winkels: 'Geen gevaar voor hygiëne'

Volgens de onderzoekers weten veel weigeraars te weinig over een hulphond. Ze weten vaak niet wat een assistenthond is, hoe ze die kunnen herkennen en wat er wel en niet mag volgens de wet. "Maar assistentiehonden zijn in de regel goed opgevoed en zijn geen gevaar voor de hygiëne, in ieder geval niet meer dan mensen."

PTSS en epilepsie

Zo'n 2200 mensen in Nederland maken gebruik van een hulphond. Het bekendst zijn ADL-hulphonden, die mensen met een lichamelijke beperking helpen met activiteiten in het dagelijks leven.

Minder bekend is de epilepsie-hulphond, die al vroeg signaleert wanneer iemand een aanval krijgt, het baasje vervolgens waarschuwt en getraind is om hulp in te schakelen.

Voor getraumatiseerde veteranen, agenten en zorgverleners bieden PTSS-hulphonden uitkomst, door het herkennen en temperen van posttraumatische stress en het wekken van het baasje bij bijvoorbeeld terugkerende nachtmerries.