Kort geding tegen de Staat: winkeliers willen open

Winkelen kan veilig, en daarom moeten de winkels open. Dat vindt de brancheorganisatie voor non-foodwinkeliers INretail. Vandaag staat de branche namens zo'n 15.000 winkels tegenover de Staat in een kort geding. Hun doel: de winkels niet een beetje, niet op afspraak, maar volledig open.

De brancheorganisatie is niet de enige die naar de rechter stapt. Ook de kermisbranche, marktkooplui en zonnestudio's hopen de komende tijd op die manier opening af te dwingen. Aankomende week is er ook een kort geding van de horeca tegen de Staat over de uitbetaling van economische steun.

Grotere stroom mensen

Tegenover de brancheorganisatie staat de landsadvocaat die de Staat vertegenwoordigt. Het kabinet vindt het nog te vroeg voor de volledige openstelling van winkels. "Dan leidt dat natuurlijk tot een veel grotere stroom mensen die veel vaker naar winkels gaat", zei demissionair premier Rutte in de laatste coronapersconferentie. Toen werd ook bekend dat winkelen op afspraak mogelijk werd.

Maar de brancheorganisatie noemt dat "een druppel op een gloeiende plaat". Volgens INretail wegen de kosten niet op tegen de opbrengsten en zijn veel winkels om die reden niet opengegaan.

"Er is geen enkele aanleiding om winkels dicht te houden", zei directeur van INretail Jan Meerman eerder in het NOS Radio 1 Journaal. "We houden ons aan alle veiligheidsprotocollen die nota bene door het kabinet zelf zijn goedgekeurd, en toch moeten we dicht. Het is gewoon onacceptabel."

Het is nog niet bekend of er vandaag uitspraak wordt gedaan. De rechter doet dat in een kort geding doorgaans binnen twee weken. Vanavond bij de persconferentie komt er meer duidelijkheid over de maatregelen na 16 maart.