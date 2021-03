14-jarige joyrider belandt met bestelbus naast de dijk bij Lopik

Bij Lopik is vannacht een bestelbus van de weg geraakt en op zijn kant in de berm terechtgekomen. Achter het stuur bleek een 14-jarige jongen te zitten. De andere vier inzittenden waren nog jonger.

De politie kreeg rond 00.45 uur een melding van een mogelijke ruzie bij een woning in Lopik. Toen agenten de wijk inreden zagen zij een bestelbus met gedoofde lichten wegrijden. "Wij gaven dit voertuig een stopteken, maar deze werd genegeerd", schrijft een dienstdoende agent op Instagram.

Het busje reed in de richting van de Lekdijk. Op de dijk verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna het busje naast de dijk op zijn kant terechtkwam. "We stapten uit en schrokken ons rot. We hoorden jonge kinderen schreeuwen uit het voertuig en we waren bang dat zij behoorlijk gewond waren", aldus de agent.

Auto stiekem meegenomen

Agenten wisten de inzittenden te bevrijden en ontdekten dat er een 14-jarige jongen achter het stuur had gezeten. De vier andere kinderen in de bus, 11 en 12 jaar oud, zaten los in de laadbak. "Uiteindelijk bleek dat de jongeren aan het joyriden waren gegaan", schrijft de agent.

Niemand raakte gewond, al moest een kind voor controle naar het ziekenhuis, meldt RTV Utrecht. "Dit had heel anders af kunnen lopen", aldus de agent. "Zij hadden dit samen bekokstoofd en waren allen stiekem het huis uit geslopen, en de diverse ouders wisten van niks."

De jonge bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van diverse verkeersdelicten en het in gevaar brengen van anderen.