4567 nieuwe besmettingen, iets meer dan gemiddeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4567 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 789 minder dan gisteren. Dat is licht hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4507 mensen positief getest werden. Vorige week zondag lag het zevendaags gemiddeld nog op 4585, dus het gemiddelde is over de hele week gemeten iets gedaald.