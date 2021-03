Ernst kindermishandeling neemt toe in lockdown door oplopende spanning thuis

Door de lockdown komt kindermishandeling niet vaker voor, maar de incidenten worden wel ernstiger. Dat zeggen medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en kinderarts Marjo Affourtit van het Erasmus MC tegen Rijnmond.

De Kindertelefoon merkt op dat steeds meer kinderen tussen de 8 en 18 jaar aan de bel trekken over huiselijk geweld. In landelijke cijfers ziet De Kindertelefoon een toename van het aantal gesprekken. "Wij voerden vorig jaar gemiddeld veertien gesprekken per dag over huiselijk geweld, tijdens de eerste lockdown gemiddeld zestien en tijdens de tweede lockdown dagelijks achttien. Over die stijging maken wij ons zorgen", zegt een woordvoerder.

'Minder schattige onderwerpen'

Julia de Vreede is al drie jaar vrijwilliger bij De Kindertelefoon. De gesprekken zijn tijdens de tweede lockdown zwaarder van toon geworden, zegt ze. "Ze gaan steeds minder vaak over schattige kinderonderwerpen. Het is door corona soms echt niet meer leuk thuis."

De Vreede belt en chat met kinderen over tal van onderwerpen, maar kindermishandeling passeert de afgelopen tijd vaak de revue. "Je ziet dit onderwerp soms ook in combinatie met onderwerpen zoals eenzaamheid, depressie, emotionele problemen en zelfdoding."

Kinderen die nooit met De Kindertelefoon belden, doen dat nu wel. De emmer stroomt over en kinderen nemen zelf het heft in handen, aldus De Vreede. "Kortgeleden belde een kind uit verveling, hij wist niet wat hij moest doen. Maar hoe langer we praatten, hoe meer het kind zich op z'n gemak voelde", vertelt ze. "Dan wordt duidelijk dat er meer aan de hand is. Bijvoorbeeld dat de ouders nooit thuis zijn. Of juist dat er continu ruzie is en de spanningen soms zo hoog oplopen dat hij wordt geslagen. Dat is zo heftig voor zo'n jong iemand."