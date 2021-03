Palestijnse vissers omgekomen bij mysterieuze explosie op boot

Voor de kust van de Gazastrook zijn drie Palestijnse vissers om het leven gekomen. Ze stierven door een explosie op hun schip. Waardoor die ontploffing is veroorzaakt, is niet duidelijk.

In Palestijnse media zijn berichten verschenen dat het schip is geraakt door een granaat van de Israëlische marine, maar dat spreekt Israël tegen. "Onze strijdkrachten zijn niet verantwoordelijk. Er zijn aanwijzingen dat de explosie is veroorzaakt binnen de Gazastrook." De Israëlische legerzender zegt dat Hamas mogelijk een test met een raket heeft uitgevoerd.

Het Palestijnse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat door Hamas wordt gecontroleerd, heeft een onderzoek aangekondigd. De vissersboot voer voor de kust van Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook, bij de grens met Egypte.