90 varkens vast in gierput, onbekend aantal overleeft het niet

Op een boerderij in Nunspeet zijn zo'n negentig varkens in een gierput terechtgekomen. Een aantal dieren heeft het niet overleefd. Hoeveel precies kon de brandweer nog niet zeggen.

Rond 22.30 uur was de brandweer nog bezig om de laatste dieren te redden. Tegen 16.45 uur werd de brandweer gealarmeerd. "En na zes uur zijn we nog steeds bezig", zegt een woordvoerder. "De dieren, die tot wel 130 kilo wegen, zaten in een anderhalve meter diepe put. Daar kunnen ze niet zelf uitkomen."

Wat de oorzaak is, kon de woordvoerder nog niet zeggen. "Maar we zien vaker dat de roosters boven de putten worden aangetast door de gassen. Dat kan na een aantal jaren zo erg worden dat de dieren er doorheen zakken", aldus de woordvoerder. "Of dat hier ook is gebeurd, weten we nog niet, het is een van de mogelijkheden."